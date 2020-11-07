Лично вызовет полицию, – Арахамия рассказал, кто будет следить за депутатами без масок
ВРУ приняла закон, согласно которому в Украине позволят полиции штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах без решения суда. Будут ли штрафовать депутатов в Раде за такое же нарушение – рассказал Давид Арахамия.
Парламент 6 ноября одобрил закон о введении штрафов за отсутствие защитной маски на лице. Причем эти штрафы правоохранители смогут выписывать на месте и без решения суда, напоминает 24 канал.
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У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии спросили, кто и как будет контролировать выполнение этого закона непосредственно в Верховной Раде. Нардеп ответил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что лично будет вызывать полицию, как только увидит человека без маски в Верховной Раде,
– заверил Арахамия.
Напомним, за изменения в кодекс об административных правонарушениях проголосовали 262 депутата Верховной Рады.
- Когда соответствующий закон опубликуют, "в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина" за отсутствие "средств индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот" наказыватьбудут "штрафом от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов".
После голосования вице-спикер Руслан Стефанчук, как пишут в BBC, заверил, что штрафовать будут и народных депутатов в Верховной Раде.
Народные депутаты, которые будут в зале Верховной Рады без масок, демонстрируют или упрямство, или пренебрежение к только что принятому закону, или отсутствие инстинкта самосохранения,
– заявил Стефанчук.
И добавил, что просит применять к таким нардепам "средства административного воздействия".
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