ВРУ приняла закон, согласно которому в Украине позволят полиции штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах без решения суда. Будут ли штрафовать депутатов в Раде за такое же нарушение – рассказал Давид Арахамия.

Парламент 6 ноября одобрил закон о введении штрафов за отсутствие защитной маски на лице. Причем эти штрафы правоохранители смогут выписывать на месте и без решения суда, напоминает 24 канал.

Здесь подробнее Рада одобрила штрафы за неношение масок

У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии спросили, кто и как будет контролировать выполнение этого закона непосредственно в Верховной Раде. Нардеп ответил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что лично будет вызывать полицию, как только увидит человека без маски в Верховной Раде,

– заверил Арахамия.

Напомним, за изменения в кодекс об административных правонарушениях проголосовали 262 депутата Верховной Рады.

Когда соответствующий закон опубликуют, "в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина" за отсутствие "средств индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот" наказыватьбудут "штрафом от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов".

После голосования вице-спикер Руслан Стефанчук, как пишут в BBC , заверил, что штрафовать будут и народных депутатов в Верховной Раде.

Народные депутаты, которые будут в зале Верховной Рады без масок, демонстрируют или упрямство, или пренебрежение к только что принятому закону, или отсутствие инстинкта самосохранения,

– заявил Стефанчук.

И добавил, что просит применять к таким нардепам "средства административного воздействия".