В Украине уже начали штрафовать за нарушение маскового режима. За отсутствие средства индивидуальной защиты правоохранители могут выписать штраф от 170 до 255 гривен

В Украине в течение первых дней после нововведения выписали около 1,5 тысячи штрафов. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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По данным Нацполиции, многих нарушителей лишь предупреждали о наказании, ведь сначала правоохранители делают замечания.

Если человек отреагировал на это, достал маску и одел – нет смысла его штрафовать,

– отметил спикер Нацполиции Артем Шевченко.

По его словам, сначала правоохранители составляют минимальный штраф, но если человек снова не соблюдает ограничения, то должен заплатить 255 гривен.

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Наложить штраф за нарушения могут не только полицейские, но и работники эпидемконтроля. При этом оплатить штраф можно просто на месте, не дожидаясь решения суда.

Каждый желающий может его оспорить. Однако министр юстиции Денис Малюська отметил, что это будет стоить значительно дороже.

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"Сомневаюсь, что в этом будет какой-то смысл и кто-то захочет это оспаривать. Судиться гораздо дороже, чем уплатить штраф", – заявил министр.

Как украинцы реагируют на ограничения

Украинцы могут находиться без маски в парках, скверах и на улице. В то же время такое усиление карантина люди восприняли неоднозначно. Большинство украинцев соглашается, что людей, которые не носят маски, все-таки надо наказывать.

"Носить маски в общественных местах просто необходимо. Возможно, это поможет сдержать пандемию", – заявила харьковчанка.

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Однако есть и те, кто считает такое решение власти неправильным.

"Мне кажется, что это не является наиболее востребованным введением, ведь то, одевают ли люди маску в общественных местах, или нет сейчас не очень влияет на ситуацию", – отметил житель Харькова.

Как штрафуют за границей

Штраф за отсутствие маски в Украине значительно меньше, чем в других странах. Например, в Испании его сумма составляет около 500 евро. В то же время в Италии – почти тысячу евро.

Сдержит ли такое решение стремительное распространение коронавируса и смогут мизерные штрафы хотя бы немного дисциплинировать украинцев – станет понятно через несколько месяцев.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала