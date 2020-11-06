В Верховной Раде приняли законопроект, согласно которому украинцев будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте и общественных местах. Кроме этого в правительстве хотят наказывать и представителей сферы услуг, если посетители находятся без масок.

Сайт 24 канала рассказывает, что изменится для украинцев, где нужно носить маски и коакие буду штрафы.

Читайте также Рада одобрила штрафы за неношение масок

Что утвердили нардепы

Нардепы утвердили законопроект №3891 об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и ​​транспорте. Теперь отсутствие маски или респиратора влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 170 до 255 гривен.

Взимать с граждан штрафы за отсутствие маски во время карантина будут в общественных местах и ​​транспорте. Напомним, что чуть ранее глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывали, что правоохранители будут составлять протоколы и штрафовать нарушителей сразу на месте.

Напомним, что ранее процедура была немного другой – правоохранители составляли протоколы, затем передавали их в суд и уже суд решал, взимать штраф с гражданина или нет. Интересно, что из 24 100 протоколов, которые были составлены, о привлечении к административной ответственности за нарушение карантина, судами было вынесено решение только по 1 146 протоколам.

Кроме этого, Рада предварительно поддержала законопроект №3890, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.

Согласно этому законопроекту, штрафовать будут за пропуск людей в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без одетых респираторов, защитных масок, закрывающих нос и рот. Размер штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов граждан – то есть от 3 400 до 5 100 грн.

Также оп теме В Минздраве обновили список стран зеленой и красной зоны: красных государств все меньше

Как будут штрафовать украинцев

Штрафы за нарушение карантинных правил были и раньше. Об этом говорит Алла Мельниченко, адвокат АО "Барген", она отметила, что штрафы касались как граждан, так и владельцев бизнеса. Только раньше привлечение к ответственности происходило на основании ст.44-3 КУоАП (Нарушение правил относительно карантина людей) со ссылкой на конкретный пункт постановления Кабинета Министров Украины, который устанавливал такое требование. Поскольку тексты постановлений постоянно менялись и сами постановления тоже, то отслеживать конкретные пункты становилось все труднее. И довольно часто правоохранители оформляли протоколы со ссылкой не на ту норму, следствием чего являлось закрытие дела из-за отсутствия состава правонарушения.

Как только ввели массовое ношение масок в общественных местах, учреждениях общественного питания, транспорте и т.д., органы Национальной полиции составляли протоколы на месте. Постановление о привлечении к ответственности по таким делам, конечно, выносил и выносит суд. Поэтому в целом процедура не изменится, просто будет регулироваться другой нормой, более конкретизированной, – говорит Мальниченко.

Она добавляет, что принятие таких изменений, очевидно, приведет к усилению контроля за ношением масок и, соответственно, протоколов будет составлено значительно больше.

Анна Пашкина, юрист ОО "Юридическая сотня", объясняет, что раньше дела о нарушении карантинных правил рассматривались судами. Теперь такие полномочия дадут органам Национальной полиции.

В частности, согласно этой норме работники Национальной полиции могут взимать штраф на месте совершения административного правонарушения независимо от размера исключительно с помощью безналичных платежных устройств, – говорит Пашкина.

Какие штрафы будут для бизнеса

Юристы объясняют, что в сфере штрафов для бизнеса также почти не произошло никаких изменений. Так, Оксана Нагничук, член Ассоциации юристов Украины, отметила, что контроль за допуском лиц в помещение с ношением средства индивидуальной защиты в настоящее время уже выполняется предприятиями, предпринимателями, учреждениями, организациями. Ведь за нарушение санитарных норм, нарушение правил относительно карантина людей – уже установлена ​​ответственность, которая применяется как к гражданам, так и к должностным лицам.

Установка еще одного штрафа за нарушение практически тех же норм – дублирование ответственности, которая уже предусмотрена законодательством. Считаю принятие такой нормы несправедливой по отношению к бизнесам с той точки зрения, что крайне трудно отследить, продолжает ли носить гражданин маску, передвигаясь по помещению, после того, как его туда пустили в маске, – говорит Нагничук.

Анна Пашкина добавляет, что кроме положительной стороны – соблюдения посетителями карантинных правил – существует еще негативная, ведь инициатива по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования за нарушения, совершенные их клиентами, будет побуждать предпринимателей к совершению неправомерных действий в отношении нарушителей.

Отсутствует правовая определенность этой нормы в части "непринятие мер", поскольку указанная конструкция не позволяет однозначно установить признаки правонарушения. Таким образом, остается неясным, принятие каких именно мер может считаться достаточным и за непринятие каких именно мер может наступать ответственность с учетом того, что субъект ответственности лишен права применять принуждение, – объясняет Пашкина.

То есть, представители бизнеса не могут просто выгонять людей из помещения или применять силу потому, что посетитель снял маску. Поэтому при практическом применении предлагаемой нормы могут возникнуть конфликтные ситуации.