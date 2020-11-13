В Кодекс Украины об административных правонарушениях внесли изменения, которые являются частью закона – местные органы власти не имеют права менять их. Сотрудники полиции имеют полномочия снимать административные штрафы за нарушение карантинных мер, но есть возможность обжалования.

Об этом в эфире 24 канала рассказала юрист Татьяна Козаченко. Она отметила, что местные власти могут устанавливать правила только в пределах соответствующих локальных актов, которые разрешены им.

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Закон о штрафе в случае, если человек находится без маски в общественном месте, приняли, однако соответствующих изменений в статье на сайте Верховной Рады нет, сказала Козаченко.

Даже сейчас юристы не смогут объяснить, насколько логично придерживаться соответствующих штрафов – риски остаются,

– рассказала эксперт.

Обжалование штрафов

По ее словам, если лица оспаривают админпротоколы и они обращаются в суд, то практика соответствующих учреждений является неоднозначной. Татьяна Козаченко сообщила, что судьи часто выносят неоднозначные решения по одинаковым поводам.

В то же время юрист допустила, что учреждения, которые будут отказываться от карантинных мероприятий – будут получать штрафы, а потом будут обжаловать их в суде. Однако многие будут придерживаться соответствующих мер, добавила она.

"Граждане, которые волнуются относительно рисков коронавируса, могут вызывать полицию, чтобы составлять административные протоколы. Сейчас это разделит общество", – считает эксперт.

Могут ли предприниматели выиграть в суде

По словам Козаченко, у предпринимателей есть шансы выиграть в суде и не платить штраф, однако все зависит не только от правовой позиции. Значение имеет то, к какому судье попадет дело, в частности как он относится к соответствующим событиям.

Справка. Карантин выходного дня начнет действовать уже 14 – 15 ноября. Ограничения, согласно которым на выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки, – ввели на 3 недели. Местные власти ряда украинских городов выступили против введения карантина выходного дня.



Что предусматривает карантин в Украине / Инфографика 24 канала