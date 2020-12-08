Не одел маску – плати деньги: какие штрафы в Швейцарии за игнорирование средств защиты
В Швейцарии приняли решение о введении системы штрафов за несоблюдение карантинных мероприятий. Например, за то, что человек находится в общественном месте без маски, придется заплатить 250 швейцарских франков, а это 230 евро.
Значительно больший штраф – за нарушение карантина
Систему штрафов определили 8 декабря на конференции прокуроров страны. Денежные наказания будут действовать по всей территории Швейцарии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на швейцарские СМИ.
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Значительно дороже обойдется нарушение правил самоизоляции. Если человек, который должен быть на карантине, режим нарушил, то это будет стоить ей 1 500 франков, что эквивалентно 1 390 евро.
Отметим, что с октября в Швейцарии является обязательным ношение масок в общественных местах.
Какие еще ограничения действуют в стране:
- Закрытые ночные клубы.
- Бары и рестораны могут работать до 23 часов.
- Запрещено проведение мероприятий с численностью участников более чем 50.
- Число участников семейных праздников должно быть ограничено до 10
Наказывают ли за отсутствие маски в Украине
6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. При этом средство защиты должно быть одет правильно. Штраф – от 170 до 255 гривен.
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