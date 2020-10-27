Часто украинцы получают "письма счастья" от Государственной таможенной службы, в которых говорится о штрафе размером 170 тысяч гривен. Их обвиняют в нарушении таможенных правил за якобы ввезенную в Украину "евробляху", хотя человек мог и этого не делать. В таких случаях выясняется, что стали жертвами мошенников, зарегистрировавших машину на чужую фамилию.

Адвокат Тарас Гук заверил, что паниковать не стоит, ведь есть определенный алгоритм действий в такой ситуации. В эфире 24 канала он отметил, что обычно штрафы выписывают в случае, когда человек пересекает границу.

Интересно Таможенники из Ровенщины устроили бизнес на растаможенные "евроблях", но его "накрыла" СБУ

Что делать, если стали жертвой махинации с нерастаможенным авто:

прежде всего не передавать никому свой паспорт;

протокол о нарушении таможенных правил – это не приговор последней инстанции, ведь после этого есть рассмотрение судом и только суд накладывает соответствующие штрафы;

стоит воспользоваться услугами правовой помощи, профессионала, который уже докажет в суде, что действительно не было факта ввоза этим человеком и поручений не было;

если же человек дал еще и поручение - нет возможности доказать, что он этого не делал – в таком случае надо нести ответственность.

В то же время адвокат заверил, что такие схемы чаще использовали в 2019 году. Уже в 2020 году сложно ввезти транспортное средство без дополнительных таможенных платежей. "Исключение, если это резидент Украины, который имеет консульский учет в другой стране", – сказал Гук.

Он отметил, что обычно мошенники использовали такие схемы:

ввозили время для украинцев; режим транзита на резидентов – еще более популярная схема.

Советы для тех, кто стал жертвой мошенников "евроблях": смотрите видео