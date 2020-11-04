В комитете Шуфрича соврали, что пригласили Кипиани на рассмотрение вопроса о его книги: детали
Рассмотрение вопроса о запрете издательству Vivat распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" перенесли. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова уже начинал рассмотрение. Однако его решили отменить из-за того, что не пригласили автора книги.
Во время рассмотрения нардепы уже успели подискутировать относительно запрета книги. Однако через некоторое время об отсутствии Вахтанга Кипиани заговорила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.
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Она назвала ситуацию странной, ведь вопрос обсуждали в отсутствие автора книги. В то же время председатель комитета Нестор Шуфрич заявил, что Кипиани приглашали. Он якобы сам решил не приходить.
Как отреагировал Кипиани
Нардеп Бобровская позвонила Кипиани. Она включила на телефоне громкоговоритель, чтобы все смогли слышать разговор и позицию автора книги. Как оказалось со слов Кипиани, на заседание комитета его не приглашали. Он также выразил позицию, что рассмотрение вопроса без его аргументации является неприемлемым.
Именно из-за этого члены комитета решили перенести рассмотрение на следующее заседание. На него уже пригласят Кипиани, представителя издательства, а также будет присутствовать адвокат Медведчука.
О чем дискутировали на заседании
Адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко пытался объяснить, почему необходимо изъять из книги эпизод о Медведчуке. По его словам, факты являются ложными. В произведении указано, что Медведчук якобы был представлен адвокатом к Стусу от КГБ. Адвокат убеждал, что Кипиани не мог ни одним документом подтвердить этот факт.
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Нестор Шуфрич согласился с позицией Кириленко. В то же время поддержала Кипиани народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба. Она утвердила, что автор книги имеет право выражать свое видение исторических событий и их участников. Цыба подчеркнула, что это оценочные утверждения автора
Суд по книге Кипиани: кратко
- Дарницкий районный суд Киева 19 октября 2020 года принял решение, которое стало скандалом в обществе. Книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" запретили распространять.
- Стоит напомнить, что иск против произведения подал лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он утверждал, что некоторые цитаты из книги "нарушают его честь и достоинство".
- Однако решение суда о запрете книги еще не вступило в силу, ведь Кипиани будет подавать апелляцию. В это время издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги. Украинцы буквально за один день забронировали все книги, которые планировали допечатать.
- Решение суда настолько возмутило украинцев, что они устраивали массовые акции в поддержку запрещенной книги и ее автора. Также проводили публичные чтения отрывков.
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