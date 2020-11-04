Рассмотрение вопроса о запрете издательству Vivat распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" перенесли. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова уже начинал рассмотрение. Однако его решили отменить из-за того, что не пригласили автора книги.

Во время рассмотрения нардепы уже успели подискутировать относительно запрета книги. Однако через некоторое время об отсутствии Вахтанга Кипиани заговорила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

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Она назвала ситуацию странной, ведь вопрос обсуждали в отсутствие автора книги. В то же время председатель комитета Нестор Шуфрич заявил, что Кипиани приглашали. Он якобы сам решил не приходить.

Как отреагировал Кипиани

Нардеп Бобровская позвонила Кипиани. Она включила на телефоне громкоговоритель, чтобы все смогли слышать разговор и позицию автора книги. Как оказалось со слов Кипиани, на заседание комитета его не приглашали. Он также выразил позицию, что рассмотрение вопроса без его аргументации является неприемлемым.

Именно из-за этого члены комитета решили перенести рассмотрение на следующее заседание. На него уже пригласят Кипиани, представителя издательства, а также будет присутствовать адвокат Медведчука.

О чем дискутировали на заседании

Адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко пытался объяснить, почему необходимо изъять из книги эпизод о Медведчуке. По его словам, факты являются ложными. В произведении указано, что Медведчук якобы был представлен адвокатом к Стусу от КГБ. Адвокат убеждал, что Кипиани не мог ни одним документом подтвердить этот факт.

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Нестор Шуфрич согласился с позицией Кириленко. В то же время поддержала Кипиани народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба. Она утвердила, что автор книги имеет право выражать свое видение исторических событий и их участников. Цыба подчеркнула, что это оценочные утверждения автора

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