Апелляционный суд города Йончепинг в Швеции 3 ноября полностью оправдал граждан Украины Ярослава Лавринова и Александра Трайдюка, которых ложно приговорили к максимальному сроку заключения.

Об оправдании и освобождении украинцев из-за решетки сообщает газета Expressen. Председатель суда Мартин Андерссон заявил, что никакой уверенности в совершении преступления Лавриновым и Трайдюком нет.

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Один из них находился в неволе более года. Другой - 8 месяцев.

Что известно об осуждении украинцев в Швеции

10 августа 2019 года в городке Маркарюд на юге Швеции нашли тело убитого 70-летнего Герта-Инге Бертинссона. Его машину копы отыскали за тысячу километров от места убийства.

Полицейские решили, что к преступлению причастны граждане Украины, которых вскоре объявили в международный розыск. Лавринова арестовали в августе прошлого года в Германии, а Трайдюка – в январе 2020 в Польше.

Служители Фемиды добились признания обоих мужчин виновными и осуждения их к пожизненному сроку.

Впрочем, повторное расследование показало, что они вообще не причастны к преступлению.

Украинцев уже отпустили.