Вечера – без алкоголя: в Швеции готовят новый запрет из-за распространения COVID-19
Правительство Швеции решило ввести новое ограничение из-за стремительного распространения коронавируса. Власть анонсировала запрет на продажу алкоголя по всей стране после 22:00. Однако это касается только ресторанов, баров, пабов и ночных клубов.
Запрет должен действовать до конца февраля 2021 года
Все заведения, у которых есть лицензия на продажу алкоголя, должны закрыть свои двери для посетителей не позднее 22:30. Об этом сообщает The Local.
Читайте также Мутация COVID-19 среди животных: зараженных норок обнаружили еще в 5 странах
Как отметил глава правительства страны Стефан Лёвен, такое ограничение начнет действовать уже с 20 ноября и будет в силе до конца февраля 2021 года.
Кажется, что мы движемся к темным временам, когда речь идет о распространении инфекции. Каждое принятое нами решение важно,
– заявил Левен.
Рассуждают и об ограничении количества людей при встречах
В Министерстве здравоохранения Швеции отметили, что именно заведения вечером становятся "средами повышенного риска". Ведь общаются много людей, которые под воздействием алкоголя менее придерживаются противоэпидемиологических мер.
В правительстве Швеции отметили, что это не последний шаг, на который готовы идти, чтобы приостановить коронавирус. В частности, обсуждают ограничение на количество людей при встречах.
Какова ситуация с коронавирусом в Швеции?Состоянию на 12 ноября в Швеции COVID-19 заразились более 166 тысяч человек. Летальных случаев – более чем 6 тысяч.
Поделиться новостью