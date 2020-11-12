Правительство Швеции решило ввести новое ограничение из-за стремительного распространения коронавируса. Власть анонсировала запрет на продажу алкоголя по всей стране после 22:00. Однако это касается только ресторанов, баров, пабов и ночных клубов.

Запрет должен действовать до конца февраля 2021 года

Все заведения, у которых есть лицензия на продажу алкоголя, должны закрыть свои двери для посетителей не позднее 22:30. Об этом сообщает The Local.

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Как отметил глава правительства страны Стефан Лёвен, такое ограничение начнет действовать уже с 20 ноября и будет в силе до конца февраля 2021 года.

Кажется, что мы движемся к темным временам, когда речь идет о распространении инфекции. Каждое принятое нами решение важно,

– заявил Левен.

Рассуждают и об ограничении количества людей при встречах

В Министерстве здравоохранения Швеции отметили, что именно заведения вечером становятся "средами повышенного риска". Ведь общаются много людей, которые под воздействием алкоголя менее придерживаются противоэпидемиологических мер.

Обратите внимание! Для того, чтобы ограничение вступило в силу, его должны утвердить в парламенте. И тогда это решение примет форму закона.

В правительстве Швеции отметили, что это не последний шаг, на который готовы идти, чтобы приостановить коронавирус. В частности, обсуждают ограничение на количество людей при встречах.