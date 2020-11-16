В Швеции власть запустила дополнительный общественный транспорт, чтобы избежать скопления людей, которое может привести к ухудшению ситуации с COVID-19. Также существует приложение, благодаря которому граждане могут отследить, насколько переполненный автобус, который направляется на их остановку.

Количество транспорта увеличили вдвое. Об этом в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале рассказала юрист из Швеции Марина Траттнер.

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"Если у нас автобусы были каждые 10 минут, то сейчас они просто идут друг за другом, очередями. Еще у нас сделали такое приложение, по которому можно отследить количество людей в каждом автобусе, чтобы не создавать толпу", – пояснила юрист.

По словам Траттнер, такое решение по общественному транспорту действительно помогает в борьбе с COVID-19, однако создает неудобство для школьников. Им сложно доезжать, ведь дороги перегружены.

Какова ситуация с COVID-19 в Швеции

Юрист заверила, что ситуация в стране стала более серьезной. Количество больных начало активно увеличиваться с 28 сентября. По состоянию на 16 ноября зафиксировали 177 тысяч больных и 6 тысяч умерших.

В школах почти каждую неделю сообщают, что какие-то ученики или учителя заболели. Общий совет для учеников – если дома кто-то заболел, то все равно нужно идти в школу, если у самого ученика нет симптомов заболеваний. Дети из-за этого волнуются,

– отметила Траттнер.

В то же время заведения на карантин не закрывают. "Как все работало, так и работает. Все компании получают поддержку от государства. В 22: 30 должны закрывать все заведения, которые продают алкогольные напитки. Таким образом хотят уменьшить количество заболеваний", – отметила юрист.

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Она подчеркнула, что граждане Швеции очень ответственны, соблюдают дистанцию и другие ограничения. Они значительно меньше посещают торговые центры.