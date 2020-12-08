С января 2021 года Швеция будет председательствовать в ОБСЕ, и Украина решила напомнить о "красных линиях" по Донбассу. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что украинская сторона готова идти на компромисс, но не в ущерб нашим национальным интересам.

Также Данилов во время встречи с послом Швеции Тобиасом Тибергом напомнил, что Россия должна вывести войска из временно оккупированных территорий и вернуть Украине контроль над украинско-российской границей. Об этом сообщили на сайте СНБО.

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Как отметил Данилов, украинская сторона никогда не перейдет "красные линии".

Мы вместе с международными партнерами стремимся совместными усилиями прекратить войну,

– подчеркнул он.

В конце встречи секретарь СНБО выразил Швеции благодарность за последовательную позицию по поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также за предоставленную всестороннюю помощь в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

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Позиция Швеции

Тобиас Тиберг отметил, что позиция Швеции состоит в защите европейской безопасности порядка, который базируется на трех принципах:

границы не могут быть нарушены,

конфликты должны быть решены мирными средствами,

каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и это в полной мере касается Украины.

Он добавил, что Швеция "будет делать все, чтобы защитить независимость и целостность институтов ОБСЕ". Тиберг заверил, что Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ.

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