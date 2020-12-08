Украина будет одним из приоритетов: Швеция очертила задачи на период председательства в ОБСЕ
С января 2021 года Швеция будет председательствовать в ОБСЕ, и Украина решила напомнить о "красных линиях" по Донбассу. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что украинская сторона готова идти на компромисс, но не в ущерб нашим национальным интересам.
Также Данилов во время встречи с послом Швеции Тобиасом Тибергом напомнил, что Россия должна вывести войска из временно оккупированных территорий и вернуть Украине контроль над украинско-российской границей. Об этом сообщили на сайте СНБО.
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Как отметил Данилов, украинская сторона никогда не перейдет "красные линии".
Мы вместе с международными партнерами стремимся совместными усилиями прекратить войну,
– подчеркнул он.
В конце встречи секретарь СНБО выразил Швеции благодарность за последовательную позицию по поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также за предоставленную всестороннюю помощь в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.
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Позиция Швеции
Тобиас Тиберг отметил, что позиция Швеции состоит в защите европейской безопасности порядка, который базируется на трех принципах:
- границы не могут быть нарушены,
- конфликты должны быть решены мирными средствами,
- каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и это в полной мере касается Украины.
Он добавил, что Швеция "будет делать все, чтобы защитить независимость и целостность институтов ОБСЕ". Тиберг заверил, что Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ.
Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой.
- В Украине организация известна, в первую очередь, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке.
- Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
- Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.
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