Парламент Швеции проголосовал за существенное увеличение оборонного бюджета на период 2021 – 2025 годов. Речь идет о сумме, аж на 40% большей, а все из-за нестабильности в регионе и агрессивного поведения России.

Шведские депутаты решили в течение 5 лет (в 2021 – 2025) увеличить оборонный бюджет страны на 40%. Это будет самое мощное увеличение финансирования армии в Швеции за 70 лет , пишет Associated Press .

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Швеция заметно увеличивает оборонный бюджет

Численность вооруженных сил Швеции возрастет с 55 тысяч до 90 тысяч к 2030 году.

Планируется провести модернизацию вооружения.

К 2025 году бюджет на оборону должен достичь в Швеции 89 миллиардов крон (10,6 миллиарда долларов).

Для сравнения:

В Украине в бюджете на 2021 прописали общие расходы на национальную безопасность и оборону в 268 миллиардов гривен – 9,7 миллиарда долларов. Это, к слову, составляет 5,93% ВВП. В Швеции расходы на оборону – 1,1% ВВП.

В США оборонный бюджет на 2021 составит 740 миллиардов долларов. Это более 3,4% ВВП.

Почему Стокгольм пошел на увеличение расходов на армию

В объяснении к бюджету авторы указали среди причин важнейшую вот такую:

"Есть много оснований предполагать, что военный потенциал России будет расти в течение следующих 10 лет".

И это в то время как "Россия уже показала, что готова применять военные силы для достижения политических целей".

Итого, увеличение оборонного бюджета вызвано в целом "новой ситуацией в сфере безопасности, связанной с агрессией России против Грузии, оккупацией Крыма, конфликтом в Украине и беспорядками в Беларуси".