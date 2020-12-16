Швеция рекордно увеличивает расходы на оборону – опасается России
Парламент Швеции проголосовал за существенное увеличение оборонного бюджета на период 2021 – 2025 годов. Речь идет о сумме, аж на 40% большей, а все из-за нестабильности в регионе и агрессивного поведения России.
Шведские депутаты решили в течение 5 лет (в 2021 – 2025) увеличить оборонный бюджет страны на 40%. Это будет самое мощное увеличение финансирования армии в Швеции за 70 лет, пишет Associated Press.
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Швеция заметно увеличивает оборонный бюджет
- Численность вооруженных сил Швеции возрастет с 55 тысяч до 90 тысяч к 2030 году.
- Планируется провести модернизацию вооружения.
- К 2025 году бюджет на оборону должен достичь в Швеции 89 миллиардов крон (10,6 миллиарда долларов).
Для сравнения:
- В Украине в бюджете на 2021 прописали общие расходы на национальную безопасность и оборону в 268 миллиардов гривен – 9,7 миллиарда долларов. Это, к слову, составляет 5,93% ВВП. В Швеции расходы на оборону – 1,1% ВВП.
- В США оборонный бюджет на 2021 составит 740 миллиардов долларов. Это более 3,4% ВВП.
Почему Стокгольм пошел на увеличение расходов на армию
В объяснении к бюджету авторы указали среди причин важнейшую вот такую:
- "Есть много оснований предполагать, что военный потенциал России будет расти в течение следующих 10 лет".
- И это в то время как "Россия уже показала, что готова применять военные силы для достижения политических целей".
Итого, увеличение оборонного бюджета вызвано в целом "новой ситуацией в сфере безопасности, связанной с агрессией России против Грузии, оккупацией Крыма, конфликтом в Украине и беспорядками в Беларуси".
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