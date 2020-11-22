Швецию и столицу Испании закрывают на карантин: что известно об ограничениях
Испанская власть приняла решение о введении жесткого карантина в Мадриде. С 4 декабря в течение 10 дней в испанскую столицу нельзя будет въехать и выехать из нее. Также ужесточают карантинные ограничения и в Швеции.
Испания
Испанские власти приняли решение о введении жесткого карантина в Мадриде. С 4 декабря в течение 10 дней в испанскую столицу нельзя будет въехать и выехать из нее. Также ужесточают карантинные ограничения и в Швеции, сообщает Xinhua.
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Также в Мадриде продлят действие комендантского часа. С 00:00 до 07:00 жители столицы не смогут выходить на улицы. Собираться можно будет только в компании, где не более 6 человек.
Власти Испании объяснили, что все делают для того, чтобы улучшить ситуацию в городе до рождественских праздников. Если все получится, то они смогут позволить гражданам нормально отпраздновать. Добавим, что в Испании продлили действие ограничительных мер до 9 мая 2021 года.
Швеция
В Швеции до конца февраля 2021 года запретили продажу алкоголя после 22:00. Правило касается даже баров, ресторанов и ночных клубов. Таким образом в стране хотят уменьшить массовые вечеринки, которые способствуют распространению COVID-19, сообщает The Local.
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Также людям можно собираться в компании, где 8 или меньше человек. До конца 2020 года в столице Стокгольме и городе Мальме не будут работать бассейны, спортзалы и музеи. Однако пока обязательный масочный режим в общественных местах власть не вводит.
Стоит отметить, что Швеция была единственной в Европе страной, которая не вводила весной строгих ограничений. Теперь правительство признало, что это провальное решение.
Ограничения в других странах: что известно
- Несмотря на то, что во многих странах усиливают карантин, в Польше наоборот его ослабляют. С 28 ноября там разрешат работу торговых центров и различных магазинов.
- С 24 ноября введут новые карантинные ограничения и в Сербии. В стране будут строго контролировать соблюдение ограничений.
- С начала ноября закрыли музеи, театры, спортзалы и бассейны в Германии.
- Также в Англии с 5 ноября действует облегченный вариант режима самоизоляции. Он продлится до 2 декабря. после этого власти решили заменить общий карантин строгими региональными ограничениями.
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