Испанская власть приняла решение о введении жесткого карантина в Мадриде. С 4 декабря в течение 10 дней в испанскую столицу нельзя будет въехать и выехать из нее. Также ужесточают карантинные ограничения и в Швеции.

Испания

Испанские власти приняли решение о введении жесткого карантина в Мадриде. С 4 декабря в течение 10 дней в испанскую столицу нельзя будет въехать и выехать из нее. Также ужесточают карантинные ограничения и в Швеции, сообщает Xinhua.

Интересно Против дистанционного обучения: в Италии школьница начала сидячий протест

Также в Мадриде продлят действие комендантского часа. С 00:00 до 07:00 жители столицы не смогут выходить на улицы. Собираться можно будет только в компании, где не более 6 человек.

Власти Испании объяснили, что все делают для того, чтобы улучшить ситуацию в городе до рождественских праздников. Если все получится, то они смогут позволить гражданам нормально отпраздновать. Добавим, что в Испании продлили действие ограничительных мер до 9 мая 2021 года.

Справка. Всего в Испании зафиксировали уже свыше 1,5 миллионов случаев заболевания. Выздоровели примерно 150 тысяч человек, а умерли – более 42 тысяч.

Швеция

В Швеции до конца февраля 2021 года запретили продажу алкоголя после 22:00. Правило касается даже баров, ресторанов и ночных клубов. Таким образом в стране хотят уменьшить массовые вечеринки, которые способствуют распространению COVID-19, сообщает The Local.

Обратите внимание, Закрывать нельзя рисковать: как работают школы мира во вторую волну COVID-19

Также людям можно собираться в компании, где 8 или меньше человек. До конца 2020 года в столице Стокгольме и городе Мальме не будут работать бассейны, спортзалы и музеи. Однако пока обязательный масочный режим в общественных местах власть не вводит.

Стоит отметить, что Швеция была единственной в Европе страной, которая не вводила весной строгих ограничений. Теперь правительство признало, что это провальное решение.

Справка. В Швеции в течение всей пандемии зафиксировали 208 тысяч больных COVID-19. Умерли от болезни более 6 тысяч человек.

Ограничения в других странах: что известно