В Швейцарии появилась инициатива выплатить всем гражданам страны, в том числе и детям по 7500 швейцарских франков, а это почти 7000 евро. Такая разовая выплата должна снизить стоимость национальной валюты.

Этот вопрос даже хотят вынести на референдум, если его поддержит 100 тысяч человек. Об этом сообщает швейцарское агентство Watson.

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Выплату денег инициировали семеро жителей кантона Санкт-Галлен. По их мнению, Национальный банк Швейцарии должен выплатить "вертолетные деньги", чтобы снизить стоимость национальной валюты.

Что известно о "вертолетных деньгах"?

Это один из методов, который использует государство для содействия социально-экономическому развитию общества. Это могут быть денежные выплаты населению, распределение между гражданами доходов от добычи ресурсов, эксперименты с гарантированным доходом. Метод предполагает свободное их между конечными потребителями.

Авторы швейцарской инициативы считают, что для выплаты необходимо напечатать новые деньги, а предложенную сумму стоит освободить от налогов. Необходимую поддержку инициатива должна получить до 22 апреля 2022 года. Если референдум все же состоится, то деньги выплатят не позднее, чем через год после принятия инициативы.

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