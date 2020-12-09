В Швейцарии выбрали нового президента: что о нем известно
В Швейцарии министра экономики Ги Пармелена избрали президентом на 2021 год. Он заменит на посту Симонетту Зоммаругу уже с 1 января.
Выборы состоялись 9 декабря на совместном заседании 2 палат Федерального Собрания. Об этом сообщает издание 24heures.
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Пармелена выбрали 188 голосами из 202 действительных бюллетеней. Соответствующее количество на 2 голоса больше, чем у Симонетты Зоммаруги на выборах в 2019 году.
Как выбирают президента
Президента Швейцарии выбирают среди членов правительства по так называемому принципу первый среди равных. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в 7 лет – на один год.
В то же время смена президента не скажется на политике страны. То есть президент Швейцарии не является главой государства, поскольку соответствующие функции выполняют коллективно все члены Федерального совета.
Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства, президент также принимает визиты глав иностранных государств.
Что известно о Пармелене
- Ги Пармелен родился 9 ноября 1959 года в городе Бюрсен. В 1985 году он получил диплом специалиста в сфере виноградарства.
- В политике – с 1993 года, возглавлял муниципальный совет. В 2003 году его избрали в Национальный совет Швейцарии.
- В правительстве Ги Пармелен находится с 2016 года. Он был министром обороны, защиты населения и спорта до 2018 года, а затем возглавил министерство экономики.
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