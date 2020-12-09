В Швейцарии министра экономики Ги Пармелена избрали президентом на 2021 год. Он заменит на посту Симонетту Зоммаругу уже с 1 января.

Выборы состоялись 9 декабря на совместном заседании 2 палат Федерального Собрания. Об этом сообщает издание 24heures.

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Пармелена выбрали 188 голосами из 202 действительных бюллетеней. Соответствующее количество на 2 голоса больше, чем у Симонетты Зоммаруги на выборах в 2019 году.

Как выбирают президента

Президента Швейцарии выбирают среди членов правительства по так называемому принципу первый среди равных. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в 7 лет – на один год.

В то же время смена президента не скажется на политике страны. То есть президент Швейцарии не является главой государства, поскольку соответствующие функции выполняют коллективно все члены Федерального совета.

Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства, президент также принимает визиты глав иностранных государств.

Что известно о Пармелене