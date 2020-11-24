В Швейцарии в городе Лугано женщина набросилась с ножом на 2 посетительниц торгового центра. Пострадавшие получили ранения.

Нападавшая кричала, что она из террористической организации "Исламское государство", заверили очевидцы. Об этом сообщает издание Corriere del Ticino.

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Детали инцидента

Нападение произошло на 5 этаже торгового центра примерно в 14 часов. Молодая женщина по неизвестным причинам набросилась с ножом на других женщин, одну из них она ранила в шею. В полиции отметили, что состояние пострадавшей является тяжелым, но ее жизни ничего не угрожает.

Другая из 2 пострадавших также получила ножевые ранения. По соответствующей информации, ее раны имеют меньшую степень тяжести. Очевидцы инцидента рассказали, что во время атаки нападавшая использовала кухонный нож, который был выставлен в одной из витрин магазинов.

Расследование нападения проводит швейцарская полиция. Сотрудники правоохранительных органов страны не исключили террористических мотивов.