В Швейцарии женщина напала на людей в ТРЦ: не исключили терроризм
В Швейцарии в городе Лугано женщина набросилась с ножом на 2 посетительниц торгового центра. Пострадавшие получили ранения.
Нападавшая кричала, что она из террористической организации "Исламское государство", заверили очевидцы. Об этом сообщает издание Corriere del Ticino.
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Детали инцидента
Нападение произошло на 5 этаже торгового центра примерно в 14 часов. Молодая женщина по неизвестным причинам набросилась с ножом на других женщин, одну из них она ранила в шею. В полиции отметили, что состояние пострадавшей является тяжелым, но ее жизни ничего не угрожает.
Другая из 2 пострадавших также получила ножевые ранения. По соответствующей информации, ее раны имеют меньшую степень тяжести. Очевидцы инцидента рассказали, что во время атаки нападавшая использовала кухонный нож, который был выставлен в одной из витрин магазинов.
Расследование нападения проводит швейцарская полиция. Сотрудники правоохранительных органов страны не исключили террористических мотивов.
Что известно об "Исламском государстве"
- Несколько радикальных исламских организаций в апреле 2013 года объединились в одно образование – "Исламское государство Ирака и Ливана".
- Территорию в районе Ирака, Сирии и Ливана с населением в более 10 миллионов человек контролировало это непризнанное мусульманское террористическое государство.
- Цель образования – расширение влияния на Землю, несмотря на любые жертвы. Организация сменила название на "Исламское государство" в июне 2014 года, большинство СМИ все равно называют ее ИГИЛ.
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