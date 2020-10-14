Швейцария ввела ограничения против 40 белорусских чиновников. В санкционном списке, в частности, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ярмошина.

Перечень белорусских чиновников опубликован на сайте Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

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Санкции предусматривают блокирование счетов и запрет въезда в Швейцарию. Они вступили в силу с 13 октября.

В "черный список" вошли министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его заместители и другие правоохранители, причастные к жестокому разгону протестующих. Также бывший глава КГБ Валерий Вакульчик вместе со своими заместителями

Кроме этого, Швейцария ввела санкции против экс-генерального прокурора Александра Канюка, председателя Центральной избирательной комиссии Лидии Ярмошиной и еще ряда членов ЦИК.

Санкции против белорусских властей: что известно