Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников: кто в списке
Швейцария ввела ограничения против 40 белорусских чиновников. В санкционном списке, в частности, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ярмошина.
Перечень белорусских чиновников опубликован на сайте Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.
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Санкции предусматривают блокирование счетов и запрет въезда в Швейцарию. Они вступили в силу с 13 октября.
В "черный список" вошли министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его заместители и другие правоохранители, причастные к жестокому разгону протестующих. Также бывший глава КГБ Валерий Вакульчик вместе со своими заместителями
Кроме этого, Швейцария ввела санкции против экс-генерального прокурора Александра Канюка, председателя Центральной избирательной комиссии Лидии Ярмошиной и еще ряда членов ЦИК.
Санкции против белорусских властей: что известно
- Евросоюз 2 октября обнародовал список белорусских чиновников, подпадающих под санкции. В нем 40 фамилий. Большинство из чиновников – министры, силовики и члены ЦИК Беларуси. Однако Александра Лукашенко в списке не было.
- Также 2 октября против 8 белорусских чиновников ввело санкции Министерство финансов США.
- 12 октября глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что предыдущие санкции в отношении Беларуси не были эффективными и предложил добавить к санкционному списку Лукашенко.
- Впоследствии Совет ЕС сообщил: если ситуация в Беларуси не улучшится, Лукашенко тоже стоит готовиться к санкциям.