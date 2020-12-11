Правительство Швейцарии ввело санкции против самопровозглашенного президента Александр Лукашенко. Кроме этого, под ограничения попали еще 15 граждан Беларуси.

В санкционном списке также есть сын Лукашенко – Виктор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

К слову В Беларуси отреагировали на санкции соседей и заявили о конституционных изменениях в государстве

Все, кто попал под ограничения, несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, которые проводились после президентских выборов в Беларуси.

Что предусматривают санкции

Блокировка счетов.

Запрет въезда в страну и транзит через нее.

Санкции вступают в силу с 11 декабря.

Какие еще страны ввели санкции против Беларуси