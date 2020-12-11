Швейцария ввела санкции против Лукашенко и его сына
Правительство Швейцарии ввело санкции против самопровозглашенного президента Александр Лукашенко. Кроме этого, под ограничения попали еще 15 граждан Беларуси.
В санкционном списке также есть сын Лукашенко – Виктор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.
К слову В Беларуси отреагировали на санкции соседей и заявили о конституционных изменениях в государстве
Все, кто попал под ограничения, несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, которые проводились после президентских выборов в Беларуси.
Что предусматривают санкции
- Блокировка счетов.
- Запрет въезда в страну и транзит через нее.
Санкции вступают в силу с 11 декабря.
Какие еще страны ввели санкции против Беларуси
- 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 7 чиновников. Причина – нарушение прав человека после фальсификации президентских выборов.
- 25 сентября санкционный список людей, причастных к фальсификациям и насилию в отношении митингующих, расширили Литва, Латвия и Эстония.
- 6 ноября новый пакет ограничений утвердил и Евросоюз. Александр Лукашенко попал в "черный список" впервые.
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