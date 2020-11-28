Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к военным руководителям армии своей страны. Он призвал "не бояться смерти" или любых невзгод и готовиться "к победоносным войнам".

25 ноября Си Цзиньпин встречался с военачальниками армии Китая. Он призвал военных "не бояться смерти и невзгод и сосредоточиться на подготовке к победным войнам".

Об этом рассказали в издании Daily Mail , об этом же свидетельствуют материалы китайского государственного информационного агентства " Синьхуа ".

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В середине октября, напомним, от Цзиньпина уже звучали похожие слова. Тогда лидер Китая призвал солдат "направить ум и энергию на подготовку к войне". Цзиньпин уверен, что ключ к победе в войнах – это усиление подготовки.

Военная подготовка – регулярная и центральная задача армии. Это основной способ повышения боевой эффективности. Это – непосредственная подготовка к битвам,

- сказал глава Китая.

И подчеркнул, что военное развитие страны и ее роль в мире вступили в "новую эру". Поэтому и армия Китая должна стать силой мирового масштаба и класса.

Все эти заявления лидера Китая звучат на фоне всплеска политической напряженности между Пекином и другими странами, особенно США:

Главная проблема в том, что США поддерживают Тайвань (остров фактически независимый, но формально – китайская провинция).

Вашингтон даже одобрил два соглашения по продаже оружия и систем защиты на сумму в 4,2 миллиарда долларов (это буквально взбесило Пекин). МИД Китая уже пообещало отомстить Штатам.