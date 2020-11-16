В Новосибирске власть серьезно обдумала проблему со снежными заносами. Результатом этого стала интересна идея: а почему бы не бороться с ними с помощью фекалий.

В мэрии Новосибирска обдумали идею применения на улицах города снегоплавильных станций на фекальном топливе. Идея власти понравилась. Об этом рассказали в местных изданиях "Континент Сибирь" и "Сиб.фм".

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Почему же в России, нефтяном государстве, возникла необходимость пересадить коммунальщиков на автомобили на фекальном топливе – пока не известно. Известно только, что руководитель автодора Новосибирска Юрий Сердюк заявил следующее:

Использование "фекальных" автомобилей – самый дешевый путь.

Более того, это топливо настолько эффективно, что позволяет поддерживать "оптимальную для плавления снега температуру в 16 градусов".

Что это за топливо, где его будут брать и как конкретно будут применять? На эти вопросы мэрия не ответила.



Коммунальщики Сибири пересядут на транспорт на фекальном топливе / Фото из соцсетей

Жители Новосибирска, стоит заметить, встретили инициативу властей без восторга:

Во-первых, они понимают, как "замечательно" теперь будут пахнуть улицы их города.

Во-вторых, растопленный "фекальным" огнем снег пойдет в канализацию – то есть запах может заполнить не только улицы, но и дома.

В-третьих, сточные и подземные воды пойдут в реку Обь, и как это отразится на экологии региона – даже трудно представить.

"Не останавливайтесь. Пора топить котельные кизяками", – иронично пошутил в фейсбуке директор агентства "Центр деловой жизни" Новосибирска Андрей Кузнецов .

"Привыкайте к вони", – грустно советуют друг другу горожане в комментариях к сообщению.