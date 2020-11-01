Сила землетрясения в Турции равнялась взрыву 40 ядерных бомб, – сейсмолог
Сила землетрясения, которое произошло в Эгейском море у берегов Турции и Греции, равнялось силе взрыва 40 ядерных бомб. Турецкие сейсмологи предупреждают, что возможны повторные толчки.
Это одно из 17 землетрясений такого масштаба в регионе в течение последних 2500 лет. Об этом заявил сейсмолог, профессор Овгюн Ахмет Эрджан, сообщает AFAD.
Актуально Разрушительное землетрясение в Турции: почти 900 человек получили ранения, число жертв растет
Возможны новые землетрясения
По прогнозам турецких исследователей, влияние землетрясения будет довольно значительным.
В то же время вторичные толчки могут длиться от 15 до 30 дней. По данным сейсмологов, они могут достигать магнитуды 5,9.
Что известно о землетрясении в Турции и Греции
- Эпицентр землетрясения залегал в Эгейском море у берегов Турции (провинция Измир). Его магнитуда составила 6,6. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) присвоил землетрясению магнитуду 7.
- В результате стихии больше всего пострадал город Измир. Здесь землетрясение разрушило примерно 100 домов.
- Погибли более 50 человек. Еще 896 пострадали. Больницы в турецком Измире переполнены ранеными.
- Некоторые люди все еще могут находиться под завалами.
Мощное землетрясение в Турции и Греции: смотрите видео
Поделиться новостью