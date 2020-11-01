Сила землетрясения, которое произошло в Эгейском море у берегов Турции и Греции, равнялось силе взрыва 40 ядерных бомб. Турецкие сейсмологи предупреждают, что возможны повторные толчки.

Это одно из 17 землетрясений такого масштаба в регионе в течение последних 2500 лет. Об этом заявил сейсмолог, профессор Овгюн Ахмет Эрджан, сообщает AFAD.

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Возможны новые землетрясения

По прогнозам турецких исследователей, влияние землетрясения будет довольно значительным.

В то же время вторичные толчки могут длиться от 15 до 30 дней. По данным сейсмологов, они могут достигать магнитуды 5,9.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что государство переживает крайне тяжелые времена. Мол, землетрясение в период пандемии – это хуже, чем когда-либо.



Президент Турции Реджеп Эрдоган уже выразил соболезнования согражданам, пострадавшим в результате землетрясения в Измире.

Что известно о землетрясении в Турции и Греции

Эпицентр землетрясения залегал в Эгейском море у берегов Турции (провинция Измир). Его магнитуда составила 6,6. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) присвоил землетрясению магнитуду 7.

В результате стихии больше всего пострадал город Измир. Здесь землетрясение разрушило примерно 100 домов.

Погибли более 50 человек. Еще 896 пострадали. Больницы в турецком Измире переполнены ранеными.

Некоторые люди все еще могут находиться под завалами.

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