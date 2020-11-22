Во время мирного митинга в столице Беларуси Минске силовики задержали более 240 человек. Также омоновцы применили против протестующих спецсредства. В МВД Беларуси подтвердили этот факт и даже нашли этому оправдание.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что спецсредства использовались, когда при задержании некоторые демонстранты оказывали "сопротивление сотрудникам милиции". Об этом сообщает издание DW.

Важно В Беларуси за время протестов задержали более 30 тысяч человек

Ранее ряд СМИ распространил кадры, где видно, как силовики активно применяют спецсредства, в частности, свето-шумовые гранаты и водометы против участников акции протеста. Поразительно, но люди спокойно отреагировали на применение спецсредств силовиками. Участники демонстраций даже не разбежались после взрывов.

Что известно о задержанных

Правозащитный центр "Вясна" насчитал уже более 240 задержанных во время акций протеста в Минске и ряде других белорусских городов. Список с фамилиями задержанных постоянно обновляется.

Силовики в Минске применили спецсредства: смотрите видео

Что происходило в Беларуси 22 ноября

В этот день белорусы в Минске запланировали устроить Марш против фашизма. Однако еще до старта акций участников начали разгонять и задерживать.

Однако еще до старта акций участников начали разгонять и задерживать. 106 день массовых акций протеста в Беларуси отметился также и тем, что марши в разных городах страны местами перерастали в живые цепи солидарности.

Как видно на распространенных в соцсетях кадрах, протестующие выстроились в такие цепи, в частности, в Гродно и в Полоцке.

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