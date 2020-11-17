Силовики в Минске ногами разбивали лампадки у мемориала: видео
В Минске во время протестов силовики ногами разбивали лампадки мемориала на улице Притицкого. Потом ОМОНовцы убежали.
Инцидент произошел 15 ноября. Видео обнародовали на ютуб-канале TUT.by.
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Силовики подошли группой к мемориалу, а затем ногами разбили лампадки. Впоследствии ОМОНовцы убрались с места происшествия. Очевидцы выкрикивали им "фу".
К слову, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы. Политик утверждает, что чествование жертв протестов превращает столицу в кладбище.
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Силовики в Беларуси разбивают лампадки, смотрите видео:
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