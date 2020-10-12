Мирный Марш пенсионеров в центре белорусской столицы завершился жестоким разгоном мирных демонстрантов. Силовики применили слезоточивый газ и петарды против пенсионеров. По данным журналистов, по меньшей мере одной женщине стало плохо.

Силовики взорвали петарду и даже применили свето-шумовые гранаты. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Важно На улицы Минска вышли пенсионеры: они кормили людей пирожками и мешали Омону

По информации свидетелей событий, возле Белорусского национального технического университета начались задержания студентов, которые вышли поддержать протестующих, пенсионеры пытались их отбить. Тогда в ход пошли свето-шумовые гранаты.

После этого в университет выехала карета "скорой", а журналисты заявили, что одной женщине стало плохо.

Как такую жестокость объяснили в МВД Беларуси

Представитель пресс-службы Мингорисполкома Роман Лашкевич подтвердил, что силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны. По его словам, произошло это якобы из-за того, что граждане начали проявлять агрессию против сотрудников правоохранительных органов и их транспортного средства".

Видимо, агрессией в МВД Беларуси называют забрасывание машины силовиков живыми цветами.

Жестокое подавление протестов в Беларуси: главное

Протесты в Беларуси начались еще 9 августа и стали ответом на фальсификацию президентских выборов. Уже с первых дней силовики Омона прибегли к жестким задержаниям митингующих.

Несмотря на возмущение белорусов и непризнание выборов мировым сообществом, Лукашенко устроил себе тайную инаугурацию и стал самопровозглашенным президентом.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала акций, по данным оппозиции, задержали уже более 12 тысяч человек, несколько участников протестов погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

5 октября в Минске также прошел Марш пенсионеров.

Марш пенсионеров в Минске 12 октября / Фото TUT.BY, "Наша Ніва"