На территорию особняка бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вошли спецназовцы. Также есть информация, что политика уже задержали. Поместье Атамбаева располагается в селе Кой-Таш (24 километра от Бишкека).

Спецназ на территории особняка Атамбаева

Об этом сообщает ряд киргизских СМИ, в частности 24.kg и пророссийский Sputnik. По словам журналистов, также силовики перекрыли подъезды к дому бывшего президента, были и БМП.​ Прибыли они сюда, чтобы задержать политика.

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Силовики приехали к дому Атамбаева: смотрите видео

По данным СМИ, Атамбаева в доме не было. Однако, представители его Социал-демократической партии утверждают, что политика уже задержали. Информацию о задержании подтверждают и в милиции Кыргызстана. Сейчас решается вопрос о мере пресечения бывшему президенту. Его подозревают в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Также в сети распространяется непроверенная информация, что задержали также жену Атамбаева – Раису и его сыновей Кадира и Сеита. Последних, в частности, били. Попали в руки силовиков и охранники экс-президента.

По последней информации, колонна силовиков уже покинула Кой-Таш.

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Что происходило в доме Атамбаева: рассказ журналистки – видео

Что этому предшествовало

8 августа 2019 года в Кой-Таше во время очередного штурма силовики все же задержали Атамбаева. Тогда вспыхнули столкновения между правоохранителями и сторонниками политика: в результате один спецназовец погиб и более 100 пострадали.

Его сторонники пытались устроить митинг в центре Бишкека. Однако правоохранителям удалось потушить страсти.

Атамбаева обвиняют по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти". Также он фигурирует в эпизодах о коррупции.

В начале октября в столице Кыргызстана Бишкеке вспыхнули новые протесты. На этот раз люди были недовольны итогами парламентских выборов: прошли в основном провластные партии.

В конце концов митингующими удалось захватить Белый дом, в котором размещается парламент и администрация президента. Также они ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под ареста Атамбаева.

Представители Атамбаева утверждают, что Первомайский суд Бишкека отпустил политика под домашний арест.

Где располагается Кой-Таш / карта