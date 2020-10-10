В российском Хабаровске уже более трех месяцев продолжаются протесты в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Утром 10 октября здесь состоялся наиболее жесткий разгон с начала акций. Силовики задержали по меньшей мере 40 человек.

Как все начиналось

Люди собрались у здания "Белого дома". В руках митинга держали растяжки и плакаты с надписями: "Нет произволу", "Свободу Фургалу", "Европа введи санкции". Об этом пишет местное издание DVHAB.ru.

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По разным данным на площади собралось от 500 до 1 тысячи человек, несмотря на то, что на улице было прохладно. Протестующие вели себя довольно агрессивно из-за задержаний, произошедших накануне. Также одной женщине 9 октября стало плохо.

Протесты в Хабаровске 10 октября (Фото DVHAB.ru)

Впоследствии митингующие шествием двинулись по центральным улицам города. Но во время марша едва не вспыхнул конфликт. Люди увидели, как силовики в штатском схватили 74-летнюю женщину. Однако стычка в конце концов так и не возникла – все ограничилось толкотней, оскорблениями и возгласами. Кроме того, люди попытались сорвать маски с силовиков, а те, со своей стороны, окружили их кольцом.

Между тем, у "Белого дома" митингующие развернули палатки: кое-кто говорил, что даже здесь собирается ночевать. Также в сторону сотрудников полиции звучало: "Предатели народа".

Силовой разгон

После на площадь подошли силовики, некоторые омоновцы вышли из здания правительства Хабаровского края. В то же время рядом стояли машины Росгвардии с обозначением 15 региона (республика Северная Осетия – Алания). Правоохранители пригрозили людим применить силу, если те не уберут палатки.

В итоге начался силовой разгон. Людей сажали в машины и увозили в неизвестном направлении.

Одна из протестующих упала на асфальт и не могла подняться, правда, женщина была в сознании.

Также кому-то из митингующих сломали нос.

Еще одного мужчину били дубинками по голове, и тот потерял сознание.

Через некоторое время ситуация несколько успокоилась. Сперва силовики пытались оттеснить протестующих с площади, но потом им все же дали место.

По последним данным, в результате разгона задержали 40 человек, обошлось без жертв. Однако, многие попали в больницы.

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Смотрите полное видео силового разгона в Хабаровске (внимание! 18+)

Протесты в Хабаровске: коротко