В Минске продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. В столице Беларуси задержали уже более 140 активистов. В сети появилось видео избиения одного из них правоохранителями.

Кадры жестокой атаки протестующего силовиками в Минске опубликовали в телеграм-канале "Белсат".

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Инцидент произошел на улице Чигладзе.

На видео заметно, как 3 правоохранители напали на 1 активиста. Они били его дубинками. Протестующий пытался дать отпор силовикам или убежать, однако ему это не удалось.

К слову, в сети публикуют видео, где правоохранители в Беларуси задерживают даже детей.

Важно! Еще с утра 15 ноября в центр Минска начали стягивать водометы и спецтехнику, а силовики начали массовые задержания активистов. Сейчас правозащитники сообщают о более 140 задержанных.

В Минске силовики били активиста: смотрите видео

Силовики жестко задерживали активиста в Минске, на Чигладзе: смотрите карту