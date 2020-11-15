Силовики жестоко избили активиста в Минске: видео
В Минске продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. В столице Беларуси задержали уже более 140 активистов. В сети появилось видео избиения одного из них правоохранителями.
Кадры жестокой атаки протестующего силовиками в Минске опубликовали в телеграм-канале "Белсат".
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Инцидент произошел на улице Чигладзе.
На видео заметно, как 3 правоохранители напали на 1 активиста. Они били его дубинками. Протестующий пытался дать отпор силовикам или убежать, однако ему это не удалось.
К слову, в сети публикуют видео, где правоохранители в Беларуси задерживают даже детей.
В Минске силовики били активиста: смотрите видео
Силовики жестко задерживали активиста в Минске, на Чигладзе: смотрите карту
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