Оптимальное использование имеющихся данных приобретает все большее значение в промышленности. Многие компании уже осознали это и реализуют такие системы самостоятельно с использованием промышленных компьютеров.

Хотя этот метод и приносит необходимый результат, он достаточно затратен при реализации и требует усилий по поддержанию прикладного и системного программного обеспечения в актуализированном и безопасном состоянии. Обычная обработка данных в цеху зачастую дорога и ресурсоемка, плохо масштабируема, не очень безопасна.

С Industrial Edge все проще, гибче и безопаснее, поскольку происходит прямой сбор данных с оборудования, быстрая и безопасная обработка данных прямо в цеху, без задержек на передачу.

Industrial Edge сочетает преимущества граничных и облачных вычислений. Он позволяет анализировать или просто готовить данные к дальнейшей обработке прямо в цеху на заводе. Оптимизированные данные быстрее передаются в облако, в котором предлагаются большие возможности для вычислений и хранения. К тому же использование платформы позволяет выполнять анализ за более длительный период времени.

Система также способна работать без постоянного подключения к Интернету, и, следовательно, подходит для работы с конфиденциальными данными. Наконец, открытость позволяет разрабатывать приложения на практически любых основных доступных языках программирования с использованием различных протоколов связи независимо от целевой аппаратной платформы.

Благодаря этим преимуществам Industrial Edge в сочетании другими продуктами семейства Simatic открывает новые возможности для цифровизации и оптимизации производства. Контроллеры Simatic в сочетании с аналитикой Industrial Edge обеспечивают надежное управление технологическим процессом и, как следствие, повышение производительности и стабильную прибыль. Кроме того, они создают надежный фундамент для дальнейшей автоматизации производства.