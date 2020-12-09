Компания Сименс снизила уровень выбросов углерода от внутренней производственно-сбытовой цепочки более чем в два раза (на 54%) за период начиная с 2014 года.

Поставленная цель по сокращению выбросов CO2 до 2020 года была достигнута с перевыполнением на четыре процента. С учетом показателей Сименс Энергетика выбросы снижены примерно на 1,2 млн тонн по сравнению с 2014 годом. Этого удалось достичь за счет четырех ключевых составляющих: расширения программы энергоэффективности, использования распределенных энергосистем, покупки экологически чистой энергии и перехода на более экологичные транспортные средства. В дальнейших планах компании – достижение углеродной нейтральности до 2030 года.

Пандемия кардинально изменила нашу жизнь и предельно ясно показала, насколько несовершенны наши социальные, экономические и экологические системы. Чтобы ответственно подходить к созданию добавленной стоимости, нам нужно создать устойчивое будущее и найти баланс между интересами человечества и защитой нашей планеты. Декарбонизация – важный этап на нашем пути к этой цели,

– говорит заместитель генерального директора Siemens AG Роланд Буш.

Чтобы придать еще большей значимости теме устойчивого развития в компании, Правление включило в систему вознаграждения экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии. Этот внутренний индекс устойчивого развития - основан на трех ключевых показателях эффективности: сокращение выбросов CO2 (экологический фактор), часы работы, потраченные на обучение одного сотрудника (социальный фактор) и индекс потребительской лояльности для оценки удовлетворенности заказчиков (управленческий фактор).

Критерии ESG действуют для всех членов высшего руководства во всем мире, обладающих правом на получение акций компании в виде вознаграждения.

1 октября была также внедрена инновационная цифровая система предупреждения о рисках для принятия бизнес-решений в области продаж, которая позволяет более комплексно и на самых ранних этапах учитывать потенциальные экологические и социальные риски. При поддержке внешних экспертов (в т. ч. экспертов по правам человека) был разработан инструмент проверки благонадежности ESG (ESG Due Diligence Tool), который можно использовать во всех отделах сбыта Сименс. Это решение обладает возможностями идентификации, оценки, смягчения последствий и мониторинга рисков, объединяя внутреннюю информацию с внешними данными.

Приверженность Сименс ценностям устойчивого развития подтверждается и тем, что компания в очередной раз заняла ведущие позиции в рамках известного индекса устойчивого развития Доу-Джонса с максимальными показателями в ряде сфер, включая инновации, защиту окружающей среды (в частности, следование принципам экологической эффективности и управления качеством и экологичностью продукции), а также и в новой категории – кибербезопасности. Кроме того, Сименс в пятый раз подряд был присвоен рейтинг "ААА" в списках MSCI ESG (Рейтинг MSCI ESG разработан для измерения устойчивости компании к долгосрочным и существенным экологическим, социальным и корпоративным рискам (ESG).