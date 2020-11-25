Синод Кипрской православной Церкви 25 ноября признал автокефалию Православной церкви Украины. Это уже 4 церковь, которая признает поместную ПЦУ.

Синод на заседаниях 23 и 25 ноября решил не выступать против решения архиепископа Хризостома II, который назвал Епифания как предстоятеля украинской церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Кипрской церкви.

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Поэтому Синод обнародовал коммюнике о признании автокефалии ПЦУ

Синод ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления кризиса, который грозит расколом Церкви Христовой,

- заметили в сообщении.

Что этому предшествовало

В октябре предстоятель Православной церкви Кипра во время литургии упомянул в диптихе имя Епифания как предстоятеля автокефальной ПЦУ.

Поэтому кипрская церковь стала 4 церковью, признающей поместную ПЦУ.

Ранее ПЦУ признали Вселенский патриархат, церковь Греции и Александрийский патриархат.

Обратите внимание! Православную церковь Украины создали 15 декабря 2018 года. Предстоятель митрополит Епифаний получил томос об автокефалии 6 января 2019 года. Однако официальное признание автокефалии другими церквями – довольно длительный процесс.