Синод Кипрской церкви признал автокефалию ПЦУ: официальное коммюнике
Синод Кипрской православной Церкви 25 ноября признал автокефалию Православной церкви Украины. Это уже 4 церковь, которая признает поместную ПЦУ.
Синод на заседаниях 23 и 25 ноября решил не выступать против решения архиепископа Хризостома II, который назвал Епифания как предстоятеля украинской церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Кипрской церкви.
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Поэтому Синод обнародовал коммюнике о признании автокефалии ПЦУ
Синод ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления кризиса, который грозит расколом Церкви Христовой,
- заметили в сообщении.
Что этому предшествовало
- В октябре предстоятель Православной церкви Кипра во время литургии упомянул в диптихе имя Епифания как предстоятеля автокефальной ПЦУ.
- Поэтому кипрская церковь стала 4 церковью, признающей поместную ПЦУ.
- Ранее ПЦУ признали Вселенский патриархат, церковь Греции и Александрийский патриархат.
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