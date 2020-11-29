В Украине 30 ноября будет гололед на дорогах. Синоптики прогнозируют его почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей.

Спасатели даже объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В каких областях будет гололед 30 ноября

Одесской;

Николаевской;

Кировоградской;

Черкасской;

Полтавской.

Там в течение 30 ноября прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. На юге и востоке Украины ожидаются сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог,

– отметили в ГСЧС.

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