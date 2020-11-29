Синоптики предупредили о сильном гололеде в Украине
В Украине 30 ноября будет гололед на дорогах. Синоптики прогнозируют его почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей.
Спасатели даже объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В каких областях будет гололед 30 ноября
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Полтавской.
Там в течение 30 ноября прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. На юге и востоке Украины ожидаются сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог,
– отметили в ГСЧС.
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Какой будет погода зимой
- Синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода зимой будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель.
- В начале декабря средняя температура +4...+5 градусов. Правда, возможны также и морозы. Например, ночью столбики термометров будут опускаться до -10...– 13 градусов.
- В начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров преимущественно будут выше нуля. До последнего дня Рождества обещают оттепель, а уже после 9 января будут начинаться морозы.
- В феврале также будет морозная погода. Однако детального прогноза пока синоптики не дают.
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