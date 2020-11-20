Система автофиксации нарушений правил дорожного движения с 19 ноября начала фиксировать нарушения, совершенные при участии автомобилей с иностранной регистрацией. Это касается как иностранцев, так и украинцев, пользующихся "евробляхами".

Теперь дороги Украины стали немного безопаснее, объявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Как будет работать система:

Здесь будут взаимодействовать Госпогранслужба и нацполиция. При въезде в Украину пограничники будут вносить в базу данных номер машины, имя того, кто на ней въезжает и его паспортные данные.

После этого работники полиции, после мониторинга данных систем автофиксации, смогут найти в базе данных иностранца по номеру автомобиля.

Если нарушение совершил таки иностранец, то при выезде из Украины пограничники будут предлагать ему оплатить штраф. В противном случае ему запретят выезд из Украины пока он не оплатит штраф.

Если говорится о нарушениях со стороны украинцев на "евробляхах", то все будет действовать в обычном режиме – ему отправят сообщение о нарушении, а в случае неоплаты документы будут отправят в госисполнительную службу, чтобы вычислить штраф путем ареста имущества или банковских счетов.

Скажу также, что далеко не во всех странах Европы и Азии действует система, позволяющая привлекать к ответственности водителей, которые приезжают в страну на авто с иностранной регистрацией. А мы в Украине это сделали,

– похвастался Антон Геращенко.

Первые иностранцы-нарушители

К слову, в первый день работы 19 ноября система автофиксации нарушений уже зафиксировала два таких: