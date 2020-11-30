Ранее показателем для введения локдауна была цифра в 30 тысяч больных в сутки. Однако если система будет готова, показатель может измениться.

При каких условиях изменится отметка для введения локдауна

Ежедневно Украина наращивает мощность медицинской системы. Об этом заявил глава Комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает ТСН.

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Если система будет готова и до 30 тысяч, то и эта цифра изменится,

– подчеркнул Радуцкий.

Однако политик добавил, что сейчас красным флажком и предпосылкой для введения локдауна является цифра в 30 тысяч больных. По словам нардепа, пока такая цифра является критической для системы.

Радуцкий подчеркнул, что нельзя ждать отметки 30 тысяч. Вопрос "остановки страны" будут обсуждать, когда будет 25 – 26 тысяч больных в сутки.

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Уже после этого Кабинет министров, по постановлению Верховной Рады, будет иметь 7 дней, чтобы предупредить о карантине и подготовиться к введению локдауна. Радуцкий подытожил, что сейчас Минздрав изучает, дал ли карантин выходного дня результаты.

Как менялась отметка для введения локдауна