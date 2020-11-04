В США готовятся к массовым протестам после объявления результатов президентских выборов. В Вашингтоне здания забили досками, люди поджигают машины, на улице мобилизовали Нацгвардию. Ситуация в Америке менее мирная, чем была в Украине в 2013 году.

Американцы готовятся к протестам, однако состоятся ли они по всей стране – зависит от результатов выборов. День, когда их объявят, станет решающим. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Алексей Гончарук в эфире 24 канала.

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"Возле Вашингтона все забито досками на случай протестов. В Америке и грабят магазины, и жгут машины, и все остальное. Это менее мирно, чем был Майдан в Украине", – отметил Гончарук.

По его словам, центр Вашингтона максимально подготовлен к возможным крупным демонстрациям. На зданиях отделений полиции прикрепили металлические щиты. Многие полицейские следят за ситуацией, мобилизовали Нацгвардию.

Американское государство готовится к протестам и это видно невооруженным глазом,

– заверил экс-премьер.

Гончарук: Америка больше всего разделена за последние 10 лет

Как подтвердил Гончарук, еще рано говорить о победе какого-то из кандидатов. Однако есть определенные тенденции. "Республиканцы уже выиграли в Огайо. Это штат, который традиционно голосует так, как голосует Америка – это для демократов очень плохой сигнал", – отметил Гончарук.

Также он рассказал, что демократы рассчитывали получить преимущество во Флориде, это большой штат. Однако там также проиграли.

Остается битва за Пенсильванию. Есть еще штаты Висконсин и Мичиган. Эксперты спрогнозировали, что именно победа в этих штатах будет решающей,

– сказал экс-премьер.

Гончарук подчеркнул, что Америка разделилась сильнее всего за последние 10 лет. Она поделилась по такому принципу:

крупные города голосуют за демократов;

меньшие – за республиканцев.

"Каждый из кандидатов зафиксировал свою победу – это говорит о том, что они видят сценарий, по которому они победят", – добавил Гончарук.

Он отметил, что многие избиратели в отдельных штатах проголосовали по почте. Кое-где эти голоса будут идти еще неделю, поэтому результаты выборов могут быть известны даже через несколько недель.

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