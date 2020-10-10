Ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе является критической. Однако оккупанты продолжают скрывать реальное количество зараженных.

Больницы на оккупированном Донбассе переполнены. Социальное дистанцирование и масочный режим не действуют. Об этом заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в фейсбуке.

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Сейчас медики на оккупированных территориях преимущественно ставят пациентам три диагноза: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с ОРВИ и пневмонией медики отправляют домой.

Оккупанты продолжают усложнять ситуацию