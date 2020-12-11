За прошедшие сутки 10 декабря пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Огневые провокации противника не несли угрозы украинским защитникам, поэтому бойцы ОС оружие в ответ не применяли.

О ситуации по состоянию на 7:00 11 декабря обнародовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и с чего били оккупанты 10 декабря

Неподалеку Водяного и Лебединского боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.

и боевики открывали огонь из гранатометов различных систем. Возле Марьинки оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Также произошли обстрелы вблизи Старогнатовки .

. Еще три нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

К счастью, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. О всех нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков украинские военные сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток 11 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина. Режим прекращения сохраняется в полной мере.

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой. Наши бойцы, соблюдая достигнутые договоренности, непоколебимо стоят на защите государства. Подразделения ОС пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки,

– подчеркнули в штабе.

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Сводка пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 11 декабря: смотрите видео

Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокативны, поэтому украинские военные не открывают ответный огонь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала