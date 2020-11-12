Боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников: есть раненый
В течение 11 ноября войска оккупанта 3 раза нарушили договоренности ТКГ. Били возле Песков, Водяного и Каменки. В результате вражеских атак один украинский защитник получил ранения.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Однако боевики продолжают нарушать договоренности, сообщают в фейсбуке штаба ООС.
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За сутки 11 ноября вооруженные формирования России 3 раза обстреляли украинские позиции.
Где и из какого оружия били боевики
- возле Песков враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета;
- вблизи Водяного – миномета калибра 82 миллиметра;
- неподалеку Каменки – из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
К сожалению, в результате обстрела украинский военный получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Какова ситуация с начала суток 12 ноября
На всех участках фронта тишина. В зоне ответственности украинской бойцов вооруженной провокации или выстрела не зафиксировали.
В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
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