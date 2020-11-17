За прошедшие сутки понедельника, 16 ноября, на Донбассе почти весь день наблюдалась тишина. Вечером российские наемники устроили стрельбы недалеко от Гнутово.

Боевых потерь или ранений среди украинских военных никто не получил, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Обстановка в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению,

– заверили в штабе.

В течение всего дня на Донбассе наблюдалась тишина. Вечером боевики открыли огонь в сторону Гнутово из стрелкового оружия. Обстрел вели из временно оккупированного села Пикузы.

Впрочем, уже в ночь на 17 ноября на линии фронта вновь стало спокойно. По состоянию на 7 утра вражеских обстрелов не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Слава Украине!" – заверили в штабе ООС.



Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала