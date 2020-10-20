Боевики на Донбассе с начала суток 20 октября дважды нарушили режим прекращения огня. Били вблизи Светлодарска и Майорска. К счастью, потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали вражеские обстрелы. Об этом сообщили в Фейсбуке штаба ООС.

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Боевики стреляли из огнестрельного оружия возле Светлодарска и Майорска.

Вражеские выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью украинских бойцов, поэтому они огонь в ответ не открывали.

В штабе также отмечают, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил ремонтируют жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 16 объектах.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако боевики постоянно его нарушают. Впервые войска оккупанта прицельно обстреляли позиции украинских военных 6 сентября. Тогда погиб боец ВСУ.



Карта ООС и оккупированной части Донбасса / 24 канал