Оккупанты обстреляли Светлодарск и Майорск: что известно
Боевики на Донбассе с начала суток 20 октября дважды нарушили режим прекращения огня. Били вблизи Светлодарска и Майорска. К счастью, потерь среди украинских военных нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали вражеские обстрелы. Об этом сообщили в Фейсбуке штаба ООС.
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Боевики стреляли из огнестрельного оружия возле Светлодарска и Майорска.
Вражеские выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью украинских бойцов, поэтому они огонь в ответ не открывали.
В штабе также отмечают, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил ремонтируют жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 16 объектах.