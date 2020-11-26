На Донбассе 26 ноября боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберного пулемета у Марьинки.

Потерь и ранений в украинских войсках нет

В Объединенных силах отметили, что соблюдают договоренности от 27 июля 2020 года. О ситуации на линии разграничения штаб ООC сообщил в фейсбуке.

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Потерь и ранений среди украинских военных, к счастью, нет.

Между тем, украинские саперы разминировали более 10 гектаров территории. Они нашли 155 взрывоопасных предметов.

Обратите внимание! За минувшие сутки 25 ноября проросийcкие боевики сразу три раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее под Авдеевкой погиб украинский военный.

Отметим, что 24 ноября в Авдеевке погиб украинский военный. 31-летнего Вячеслава Минкина убила пуля вражеского снайпера. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требует от России расследовать преступление и наказать виновных.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала