Режим тишины с выстрелами: на Донбассе боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета
На Донбассе 26 ноября боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберного пулемета у Марьинки.
Потерь и ранений в украинских войсках нет
В Объединенных силах отметили, что соблюдают договоренности от 27 июля 2020 года. О ситуации на линии разграничения штаб ООC сообщил в фейсбуке.
Важно Почему в ВСУ не ответили российским снайперам на убийство украинского бойца
Потерь и ранений среди украинских военных, к счастью, нет.
Между тем, украинские саперы разминировали более 10 гектаров территории. Они нашли 155 взрывоопасных предметов.
Ранее под Авдеевкой погиб украинский военный.
Отметим, что 24 ноября в Авдеевке погиб украинский военный. 31-летнего Вячеслава Минкина убила пуля вражеского снайпера. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требует от России расследовать преступление и наказать виновных.
Поделиться новостью