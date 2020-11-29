Боевики 9 раз стреляли по украинским позициям – в ООС говорят: ситуация контролируемая
Российские наемники на Донбассе за 28 ноября сразу 9 раз нарушили перемирие. К счастью, из украинских воинов никто не пострадал.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими подразделениями, заверили в штабе Операции Объединенных сил.
Важно В Фастове попрощались с погибшим под Авдеевкой Вячеславом Минкиным: фото
Нарушение перемирия со стороны боевиков:
- вблизи Новолуганского – боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета;
- у Южного – две вражеские провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного – враг сразу 4 раза нарушил перемирие, применяя минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- кроме того, у Водяного боевики осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
На Приазовье беспилотник боевиков пересек линию разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник подавили.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению,
– заверили в штабе.
Сводки из штаба ООС о сутках на Донбассе: смотрите видео
Поделиться новостью