Российские наемники на Донбассе за 28 ноября сразу 9 раз нарушили перемирие. К счастью, из украинских воинов никто не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими подразделениями, заверили в штабе Операции Объединенных сил. Важно В Фастове попрощались с погибшим под Авдеевкой Вячеславом Минкиным: фото Нарушение перемирия со стороны боевиков: вблизи Новолуганского – боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета;

– боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета; у Южного – две вражеские провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

– две вражеские провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Водяного – враг сразу 4 раза нарушил перемирие, применяя минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

– враг сразу 4 раза нарушил перемирие, применяя минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; кроме того, у Водяного боевики осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2. На Приазовье беспилотник боевиков пересек линию разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник подавили. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению,

– заверили в штабе. Сводки из штаба ООС о сутках на Донбассе: смотрите видео