За 5 декабря пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Возле Авдеевки и Марьинки работали снайперы противника. Украинские военные открыли ответный огонь.

Раненых среди украинцев нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. Об этом сообщили в штабе ООС в фейсбуке.

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Где противник нарушил договоренность о прекращении огня:

Вблизи Шумов – боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

– боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного – противники применили противотанковый ракетный комплекс.

– противники применили противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Авдеевки открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Возле Авдеевки и Марьинки – по украинским позициям стреляли снайперы. Действия снайперов остановил огонь украинских военных.

Обратите внимание! На линии разграничения продолжают работу саперы ГСЧС. Они разминировали 6 гектаров территории и обнаружили 93 взрывоопасных предмета.

Какая ситуация была на Донбассе 4 декабря

За сутки 4 декабря оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня – возле Водяного и Луганского. В результате враждебных действий ранение получил украинский военный.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала