Против украинцев на Донбассе работали снайперы: наши защитники открыли ответный огонь
За 5 декабря пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Возле Авдеевки и Марьинки работали снайперы противника. Украинские военные открыли ответный огонь.
Раненых среди украинцев нет
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. Об этом сообщили в штабе ООС в фейсбуке.
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Где противник нарушил договоренность о прекращении огня:
- Вблизи Шумов – боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Водяного – противники применили противотанковый ракетный комплекс.
- Вблизи Авдеевки открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
- Возле Авдеевки и Марьинки – по украинским позициям стреляли снайперы. Действия снайперов остановил огонь украинских военных.
Какая ситуация была на Донбассе 4 декабря
За сутки 4 декабря оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня – возле Водяного и Луганского. В результате враждебных действий ранение получил украинский военный.
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