За сутки 7 ноября оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Гнутово.

Провокация боевиков не несла угрозы

Огневую провокацию противники устроили для украинских воинов уже вечером 7 ноября. Об этом сообщают в штабе ООС в фейсбуке.

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Огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам. Подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли,

– отметили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов в результате обстрела нет. С начала 8 ноября на линии соприкосновения режим тишины сохранен.

Важно! Утром 7 ноября на передовой в Луганской области погиб 20-летний военный Олег Свинарик. В штабе ООС сообщили 24 каналу, что это – не боевая потеря, однако обстоятельства гибели пока неизвестны.

Режим прекращения огня действует с 27 июля

Отметим, что с момента установления режима прекращения огня – 27 июля 2020 года пророссийские боевики более 2000 раз нарушили договоренности. Недавно – 30 октября, на Донбассе во время обстрела погибли 2 украинских военных.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала