За 8 декабря оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они открыли огонь из стрелкового оружия возле Авдеевки.

Украинские военные на провокацию не ответили

Однако выстрелы были неприцельные, так что украинские солдаты на провокацию не ответили. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет. С начала суток 9 декабря на всех участках фронта сохраняется тишина.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими,

– заверили в штабе операции Объединенных сил.

Какой была ситуация на Донбассе 7 декабря

За 7 декабря пророссийские боевики нарушили режим тишины 4 раза:

недалеко от Водяного – оккупанты в сторону украинских позиций стреляли из автоматических станковых гранатометов,

– оккупанты в сторону украинских позиций стреляли из автоматических станковых гранатометов, вблизи Троицкого – наемники вели обстрелы с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

– наемники вели обстрелы с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Авдеевки – боевики совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета,

– боевики совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета, в сторону Горловки они начали инженерное обустройство позиций.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала