На Донбассе 29 октября оккупанты 5 раз нарушили перемирие. С начала суток 30 октября пророссийские боевики сорвали режим тишины, прицельно обстреляв позиции ВСУ возле Водяного.

Что происходит на Донбассе от начала суток 30 октября

Российские наемники дважды открывали прицельный огонь по украинским военным неподалеку Водяного. Двое украинских военных погибли. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив оккупантов вернуться в режим тишины. О сорваном перемирие уже сообщили представителям ОБСЕ.

Нарушение боевиков за сутки 29 октября

Вблизи Новомихайловки и Старогнатовки противник применил гранатометы.

Возле Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия 1 украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 противник использовал беспилотник для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями ВСУ. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

Раненым оказали помощь и доставили в медучреждения.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала