Враг пренебрегает перемирием: на Донбассе зафиксировали очередной обстрел
В течение 8 ноября оккупанты в очередной раз нарушили договоренности, которых достигли по итогам заседания Трехсторонней контактной группы. Неспокойно было недалеко от населенного пункта Водяное.
Там враг применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Важно Потеря – не боевая: в украинской делегации в ТКГ назвали предварительную причину гибели десантника
Обстрел зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Как пишет штаб ООС, вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.
Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой подразделениями Объединенных сил. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было,
– заявили в штабе.
От начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не было.
Поделиться новостью