В течение 8 ноября оккупанты в очередной раз нарушили договоренности, которых достигли по итогам заседания Трехсторонней контактной группы. Неспокойно было недалеко от населенного пункта Водяное.

Там враг применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Обстрел зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Как пишет штаб ООС, вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой подразделениями Объединенных сил. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было,

– заявили в штабе.

От начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не было.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики его регулярно нарушают. В частности, в результате обстрелов 30 октября погибли 2 украинских военных. А 5 ноября еще один воин получил ранение.