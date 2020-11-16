Боевики снова обстреляли украинские позиции: где и из какого оружия
В течение 15 ноября войска оккупанта дважды нарушили режим тишины. Возле Марьинки стреляли из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки – из подствольного гранатомета.
В зоне ответственности украинских бригад в течение 15 ноября зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, сообщают в фейсбуке штаба ООС.
Читайте также Их не может быть ни в коем случае, – советник в ТКГ о российских миротворцах на Донбассе
Где и из какого оружия стреляли вражеские войска
- вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия;
- неподалеку от Старогнатовки применил подствольный гранатомет.
К счастью, боевых потерь и ранений среди военных Объединенных сил не было.
Какова ситуация на фронте с начала 16 ноября
Вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.
Украинские бойцы продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью.
Поделиться новостью