В течение 15 ноября войска оккупанта дважды нарушили режим тишины. Возле Марьинки стреляли из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки – из подствольного гранатомета.

В зоне ответственности украинских бригад в течение 15 ноября зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, сообщают в фейсбуке штаба ООС.

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Где и из какого оружия стреляли вражеские войска

вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия;

неподалеку от Старогнатовки применил подствольный гранатомет.

К счастью, боевых потерь и ранений среди военных Объединенных сил не было.

Какова ситуация на фронте с начала 16 ноября

Вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

Украинские бойцы продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью.

Важно! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим прекращения огня. Украинская сторона его придерживается, а российская постоянно нарушает.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала