В течение 19 ноября боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один украинский военный получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабильная и контролируемая, однако 19 ноября не прошло без нарушений со стороны войск оккупанта, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

Читайте также Внеочередное заседание ТКГ по Донбассу: о чем договорились стороны

Боевики 2 раза нарушили перемирие:

возле Авдеевки враг применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие;

неподалеку Марьинки обнаружили работу вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки военный Объединенных сил получил ранение. Воина оперативно госпитализировали. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Ситуация на фронте с начала 20 ноября

Боевики совершили одну вооруженную провокацию против украинских защитников возле Шумов. Стреляли из стрелкового оружия. Потерь и ранений среди бойцов ВСУ нет.

Обратите внимание! На Донбассе еще с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако войска оккупанта систематически его нарушают. В основном боевики осуществляют провокационные выстрелы, но бывают и прицельные.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала