Вражеские войска ранили украинского бойца возле Авдеевки
В течение 19 ноября боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один украинский военный получил ранения.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабильная и контролируемая, однако 19 ноября не прошло без нарушений со стороны войск оккупанта, сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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Боевики 2 раза нарушили перемирие:
- возле Авдеевки враг применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие;
- неподалеку Марьинки обнаружили работу вражеского снайпера.
В результате выстрелов в пригороде Авдеевки военный Объединенных сил получил ранение. Воина оперативно госпитализировали. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Ситуация на фронте с начала 20 ноября
Боевики совершили одну вооруженную провокацию против украинских защитников возле Шумов. Стреляли из стрелкового оружия. Потерь и ранений среди бойцов ВСУ нет.
Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала
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