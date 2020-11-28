Оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили перемирие. За минувшие сутки они 6 раз обстреляли украинские позиции, нарушив режим прекращения огня.

Несмотря на обстрелы, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где били оккупанты

В целом 3 факта нарушения режима прекращения огня зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неспокойно было неподалеку:

Авдеевки;

Водяного;

на участке возле Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, 2 раза провоцировал наших защитников поблизости

Шумов;

Катериновки.

В штабе пояснили, что на неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Обратите внимание! От 27 июля на Донбассе продолжается режим прекращения огня. Несмотря на это, оккупанты регулярно нарушают договоренность не стрелять. В основном они ведут неприцельный огонь, но есть множество случаев, когда враг умышленно целился по позициям ВСУ. За 4 месяца "тишины" погибли 4 украинских военных, еще 14 ранены.

Ситуация по состоянию на утро 28 ноября

С начала текущих суток режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем и минометы.

К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала