Беспокойные сутки на Донбассе: боевики 6 раз обстреляли бойцов ВСУ
Оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили перемирие. За минувшие сутки они 6 раз обстреляли украинские позиции, нарушив режим прекращения огня.
Несмотря на обстрелы, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками. Об этом сообщили в штабе ООС.
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Где били оккупанты
В целом 3 факта нарушения режима прекращения огня зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неспокойно было неподалеку:
- Авдеевки;
- Водяного;
- на участке возле Опытного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, 2 раза провоцировал наших защитников поблизости
- Шумов;
- Катериновки.
В штабе пояснили, что на неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
Ситуация по состоянию на утро 28 ноября
С начала текущих суток режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем и минометы.
К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала
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