Впервые сразу девять областных центров вошли в красную зону. Согласно правилам зонирования, там запрещена работа общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов.

Заработали ли жесткие карантинные ограничения в городах красной зоны – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Харьков

Харьков впервые попал в красную зону. Но карантинные ограничения в городе не являются такими строгими. Метро работает, движение маршруток и автобусов не ограничивали. Впрочем, в общественный транспорт продолжает садиться более трети пассажиров без масок.

От прописанных для красной зоны правил в Харькове взяли лишь часть. Пока фитнес-центры, рынки и садики продолжают работать, школы ушли на каникулы досрочно, а кафе и ТРЦ будут закрывать в 20 вечера.

"Почти никто не придерживается маскового режима. Даже те, кто болеют, работают, ходят в садики", – рассказала местная жительница Влада.

Однако в городе закрыли кинотеатры и театры. В частности, Харьковский театр оперы и балета недавно открыл юбилейный 95 сезон, однако пришлось закрываться для зрителей.

Мы не проводим никаких мероприятий, но репетиционный процесс есть и внутри здания. И артисты, и административный персонал работает,

– отметил директор театра Олег Орищенко.

И пока горожан едва коснулись перемены в привычной жизни, перегрузки продолжают испытывать больницы. Ситуация и в дальнейшем критическая, из-за нехватки коек в городе харьковчан начали везти в районные больницы.

Ивано-Франковск

С 19 октября в красной зоне оказался также Ивано-Франковск. В транспорте разрешили только сидячие места, рынки и ТРЦ не закрыли, однако под запретом оказались кинотеатры.

"Разрешен общественный транспорт в привычном режиме, но только сидячие места и в масках. Также введено ограничение на количество участников общественных мероприятий – должно быть не более 20", – сообщил мэр Руслан Марцинкив.

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Детсады и школы в Ивано-Франковске не закрыли. По словам городского головы, этого требовали педагоги и родители.

Тернополь

Несмотря на красную зону работают школы также в Тернополе. Город уже в четвертый раз попал в именно эту эпидемическую зону.

Кафе и рестораны в городе открыты, однако только до 22 часов. Без изменений работает общественный транспорт, впрочем, Укрзализныця приостановила соединение с регионом. Также ограничили работу фитнес-центров: на тренировках сейчас могут находиться лишь до 10 человек.

Медики отмечают, что заболеваемость COVID-19 в Тернополе – контролируемая.

На самом деле уровень заболеваемости сейчас пошел на спад. За последние 3 – 4 дня мы обнаруживаем новых случаев в пределах 40, 30. Даже за последний день был 31 новый случай,

– прокомментировал начальник городского отдела здравоохранения Василий Данчак.

Однако, по мнению медиков, большого роста больных COVID-19 надо ждать через две недели после проведения местных выборов.

Полный список населенных пунктов, попавших в оранжевую зону – читайте здесь.



Перечень запретов в различных карантинных зонах / Инфографика 24 канала